Вингер сборной Англии Джейдон Санчо в ближайшее время будет представлен в статусе игрока Манчестер Юнайтед.

Дортмундская Боруссия на своем официальном сайте подтвердила, что Санчо в ближайшее время станет игроком Манчестер Юнайтед.

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Отмечается, что стороны и игрок уже договорились о трансфере. Осталось согласовать все детали и оформить трансфер. Боруссия должна получить 85 млн евро за своего звездного вингера.

Напомним, четыре года назад Боруссия приобрела Санчо у Манчестер Сити за 8 млн евро. Вингер провел за "шмелей" 137 матчей, отличился 50 голами и 64 ассистов.

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