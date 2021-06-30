Сага с переходом Джейдона Санчо в Манчестер Юнайтед приближается к своему завершению.

Боруссия Д согласилась продать звезду "красным дьяволам" за 90 млн евро плюс бонусы, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

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Личный контракт будет рассчитан до лета 2026 года. Для официального завершения сделки требуется медицинское обследование. Сейчас Санчо вместе со сборной Англии продолжает свои выступления на Евро. В субботу (3 июля) подопечные Саутгейта встретятся с Украиной в рамках 1/4 финала.

Напомним, четыре года назад Боруссия приобрела Санчо у Манчестер Сити за 8 млн евро. Вингер провел за "шмелей" 137 матчей, отличился 50 голами и 64 ассистами.

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