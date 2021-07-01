Вінгер збірної Англії Джейдон Санчо найближчим часом буде представлений у статусі гравця Манчестер Юнайтед.

Дортмундська Борусія на своєму офіційному сайті підтвердила, що Санчо найближчим часом стане гравцем Манчестер Юнайтед.

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Зазначається, що сторони та гравець вже домовились про трансфер. Залишилось узгодити усі деталі та оформити трансфер. Борусія має отримати 85 млн євро за свого зіркового вінгера.

Нагадаємо, чотири роки тому Борусія придбала Санчо у Манчестер Сіті за 8 млн євро. Вінгер провів за "джмелів" 137 матчів, відзначився 50 голами та 64 асистами.

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