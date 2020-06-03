Санчо и компания спаслись – в Бундеслиге не будут наказывать игроков за жесты относительно скандальной смерти в США

Чемпионат Германии стал местом, где можно открыто выражать свое мнение, чем и воспользовались определенные игроки.
Немецкий футбольный союз решил не применять никаких санкций к футболистам за поддержку протестов в США, сообщает Bild.
Тайсон присоединился к мировому флешмобу после резонансного убийства Джорджа Флойда
В последнем туре Бундеслиги во время матча свою позицию относительно скандала в США проявили Джейдон Санчо, Ашраф Хакими, Уэстон МакКенна и Маркус Тюрам.
Напомним, в США при задержании полицией умер афроамериканец Джордж Флойд, после чего по стране прокатилась волна протестов и погромов.
Санчо и Тюрам поддержали протесты из-за скандального убийства в США – юные звезды Бундеслиги стали героями мировых СМИ