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Санчо и компания спаслись – в Бундеслиге не будут наказывать игроков за жесты относительно скандальной смерти в США

18:22 12 Читати українською
Санчо и компания спаслись – в Бундеслиге не будут наказывать игроков за жесты относительно скандальной смерти в США
Джейдон Санчо / Фото Боруссия Д

Чемпионат Германии стал местом, где можно открыто выражать свое мнение, чем и воспользовались определенные игроки.

Немецкий футбольный союз решил не применять никаких санкций к футболистам за поддержку протестов в США, сообщает Bild.

Тайсон присоединился к мировому флешмобу после резонансного убийства Джорджа Флойда

В последнем туре Бундеслиги во время матча свою позицию относительно скандала в США проявили Джейдон Санчо, Ашраф Хакими, Уэстон МакКенна и Маркус Тюрам.

Напомним, в США при задержании полицией умер афроамериканец Джордж Флойд, после чего по стране прокатилась волна протестов и погромов.

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Теги
Бундеслига Германия Ашраф Хакими Ашраф Хакими Джейдон Санчо Джейдон Санчо Уэстон Макенни Уэстон Макенни Маркус Тюрам Маркус Тюрам
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