Санчо та компанія врятувались – у Бундеслізі не каратимуть гравців за жести щодо скандальної смерті в США

Чемпіонат Німеччини став місцем, де можна відкрито висловлювати свою думку, чим і скористались певні гравці.

Німецький футбольний союз вирішив не застосовувати жодних санкцій до футболістів за підтримку протестів у США, повідомляє Bild.

Тайсон долучився до світового флешмобу після резонансного вбивства Джорджа Флойда

В останньому турі Бундесліги під час матчу свою позицію щодо скандалу в США проявили Джейдон Санчо, Ашраф Хакімі, Вестон Маккенні і Маркус Тюрам.

Нагадаємо, в США при затримані поліцією помер афроамериканець Джордж Флойд, після чого країною прокотилась хвиля протестів та погромів.

Санчо та Тюрам долучилися до протестів через скандальне вбивство у США – юні зірки Бундесліги стали героями світових ЗМІ