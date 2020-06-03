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Санчо та компанія врятувались – у Бундеслізі не каратимуть гравців за жести щодо скандальної смерті в США

18:22 119 Читать на русском
Санчо та компанія врятувались – у Бундеслізі не каратимуть гравців за жести щодо скандальної смерті в США
Джейдон Санчо / Фото Борусія Д

Чемпіонат Німеччини став місцем, де можна відкрито висловлювати свою думку, чим і скористались певні гравці.

Німецький футбольний союз вирішив не застосовувати жодних санкцій до футболістів за підтримку протестів у США, повідомляє Bild.

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В останньому турі Бундесліги під час матчу свою позицію щодо скандалу в США проявили Джейдон Санчо, Ашраф Хакімі, Вестон Маккенні і Маркус Тюрам.

Нагадаємо, в США при затримані поліцією помер афроамериканець Джордж Флойд, після чого країною прокотилась хвиля протестів та погромів.

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Теги
Бундесліга Німеччина Ашраф Хакімі Ашраф Хакімі Джейдон Санчо Джейдон Санчо Вестон Маккені Вестон Маккені Маркус Тюрам Маркус Тюрам
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