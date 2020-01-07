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Санчесу разбили лицо – вандалы продолжают издеваться над статуями футболистов

7 января 22:11 181 Читати українською
Санчесу разбили лицо – вандалы продолжают издеваться над статуями футболистов
Алексис Санчес / Фото Sky Sports

Пока форвард Интера Алексис Санчес восстанавливается от травмы, чилийские вандалы решили "отправить в лазарет" и статую игрока.

В чилийском городе Токопилья неизвестные повредили статую Алексиса Санчеса, сообщает The Sun.

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Вандалы разбили лицо момументу, а также испортили краску на футболке и повредили ногу. Стоит отметить, что Алексис является гордостью местных жителей, которые любят своего земляка, поэтому этот случай очень огорчил их.

Напомним, недавно фанаты Мальме поиздевались над статуей Златана Ибрагимовича.

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