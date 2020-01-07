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Санчесу розбили обличчя – вандали продовжують знущатись над статуями футболістів

22:10 251 Читать на русском
Санчесу розбили обличчя – вандали продовжують знущатись над статуями футболістів
Алексіс Санчес / Фото Sky Sports

Поки форвард Інтера Алексіс Санчес відновлюється від травми, чилійські вандали вирішили "відправити в лазарет" і статую гравця.

У чилійському місті Токопілья невідомі пошкодили статую Алексіса Санчеса, повідомляє The Sun.

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Вандали розтрощили обличчя момументу, а також зіпсували фарбу на футболці і пошкодили ногу. Варто відзначити, що Алексіс є гордістю для місцевих мешканців, які люблять свого земляка, тому цей випадок дуже засмутив їх.

Нагадаємо, нещодавно фанати Мальме познущались зі статуї Златана Ібрагімовіча.

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