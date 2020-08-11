Санчес рискует пропустить полуфинал Лиги Европы из-за повреждения – соперником Интера может стать Шахтер

Чилиец заменил Лаутаро на 64 минуте встречи, а ближе к финальному свистку начал хромать и попросил помощи врачей. У Антонио Конте не оставалось свободных слотов для замены, поэтому нападающий был вынужден доиграть матч через боль, информирует Twitter Интера.

Интер – Байер – 2:1 – видео голов и обзор матча

Пока неизвестна тяжесть повреждения Санчеса, но медштаб "нерадзурри" будет пристально следить за состоянием 31-летнего игрока в течение недели. Алексис уже имел серьезные проблемы с лодыжкой, из-за которых вылетал на два месяца в текущем сезоне.

Напомним, 16 августа Интер будет играть в полуфинале Лиги Европы. Соперником миланцев станет победитель пары Шахтер – Базель.

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