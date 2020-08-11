Санчес ризикує пропустити півфінал Ліги Європи через пошкодження – суперником Інтера може стати Шахтар

Чилієць замінив Лаутаро на 64 хвилині зустрічі, а ближче до фінального свистка почав кульгати і попросив допомоги лікарів. У Антоніо Конте не залишалося вільних слотів для заміни, тому нападник був змушений дограти матч через біль, інформує Twitter Інтера.

Інтер – Байєр – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Наразі невідома важкість пошкодження Санчеса, але медштаб "нерадзуррі" буде пильно стежити за станом 31-річного гравця упродовж тижня. Алексіс вже мав серйозні проблеми зі щиколоткою, через які вилітав на два місяці у поточному сезоні.

Нагадаємо, 16 серпня Інтер гратиме у півфіналі Ліги Європи. Суперником міланців стане переможець пари Шахтар – Базель.

Інтер переміг Байєр і вийшов у півфінал Ліги Європи: складнощі для Шахтаря, Еріксен як джокер Конте, а Лукаку – машина