Интер – Байер – 2:1 – видео голов и обзор матча

Интер победил Байер в четвертьфинале Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Интер – Байер на "Футбол 24".

Обе команды живо начали игру и уже к 25-й минуте смогли забить 3 гола. За Интер отличились Николо Барелла и Ромелу Лукаку, а за Байер ответил Кай Хаверц. В конце концов, до финального свистка счет так и не изменился.

Интер победил Байер в матче с двумя отмененными пенальти – "нерадзурри" ждут Шахтер в полуфинале Лиги Европы

Добавим, что Лукаку установил исторический рекорд турнира. Подопечные Антонио Конте вышли в полуфинал Лиги Европы, где Интер ждет встреча с победителем протистоння Шахтер – Базель.