Интер – Байер – 2:1 – видео голов и обзор матча

Лига Европы — 00:38 550
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Манчестер Юнайтед в экстра-тайме дожал Копенгаген и вышел в полуфинал Лиги Европы
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Кто выиграет ЛЧ 2019/20 – назван главный фаворит, Малиновский и Ко оказались среди аутсайдеровЛига чемпионов — 10 авг 4583
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Луческу готов отпустить игроков Динамо в сборную Украины, – ЦыганыкСборная Украины — 10 авг 2849
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Санчо секретно продлил контракт с Боруссией Д – Манчестер Юнайтед окончательно потерпел фиаско с трансферомГермания — 10 авг 1081
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Вернидуб встретится с экс-динамовцем, Петряк против ирландцев – результаты жеребьевки первого раунда ЛЕ 2020/21Лига Европы — 10 авг 8769