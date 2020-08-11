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Интер – Байер – 2:1 – видео голов и обзор матча

00:50 - Читати українською
Интер – Байер – 2:1 – видео голов и обзор матча
Интер – Байер – 2:1 – видео голов и обзор матча

Интер победил Байер в четвертьфинале Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Интер – Байер на "Футбол 24".

14’ Николо Барелла
21’ Ромелу Лукаку
 
Кай Хаверц 25’
14’ Николо Барелла
21’ Ромелу Лукаку
25’ Кай Хаверц

Обе команды живо начали игру и уже к 25-й минуте смогли забить 3 гола. За Интер отличились Николо Барелла и Ромелу Лукаку, а за Байер ответил Кай Хаверц. В конце концов, до финального свистка счет так и не изменился.

Интер победил Байер в матче с двумя отмененными пенальти – "нерадзурри" ждут Шахтер в полуфинале Лиги Европы

Добавим, что Лукаку установил исторический рекорд турнира. Подопечные Антонио Конте вышли в полуфинал Лиги Европы, где Интер ждет встреча с победителем протистоння Шахтер – Базель.

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Лига Европы Видеоновости Интер - Байер Интер Интер Байер Байер
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