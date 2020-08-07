Санчес получил от Манчестер Юнайтед 7,5 млн фунтов за расторжение контракта – чилиец достался Интеру бесплатно

Как известно, Интер оформил полноценный переход Алексиса Санчеса, который в сезоне 2019/20 выступал за "нерадзурри" на правах аренды.

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Манчестер Юнайтед согласился расторгнуть контракт с 31-летним чилийцем, который был рассчитан еще на 2 сезона. Более того, "красные дьяволы" выплатили Санчесу компенсацию за досрочный разрыв соглашения в размере 7,5 млн фунтов, сообщает The Guardian.

Правда, в таком поступке МЮ есть логика, ведь клуб сэкономил почти 60 млн фунтов на зарплате нападающего, который получал почти 400 тысяч в неделю. Манкунианцы платили часть зарплаты Алексиса даже тогда, когда он играл в аренде в Италии.

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