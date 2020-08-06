Алексис Санчес официально стал полноценным игроком Интера

Вице-чемпионы Италии на своем официальном сайте объявили о трансфере чилийца. Личный контракт Санчеса рассчитан до 30 июня 2023 года.

Рекордный гол Лукаку в видеообзоре матча Лиги Европы Интер – Хетафе

Интер забрал нападающего из Манчестер Юнайтед бесплатно. Сезон 2019/20 Санчес проводит в аренде за "нерадзурри" – 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 10 результативных передач. Ранее пресса писала, что 31-летний форвард будет зарабатывать 7 млн в евровалюте за сезон.

Напомним, Алексис успел поиграть в таких клубах, как Кобрелоа, Коло Коло, Удинезе, Барселона и Арсенал. Зимой 2018-го "канониры" обменяли чилийца в Манчестер Юнайтед на Генриха Мхитаряна.

Интер вышел в 1/4 финала ЛЕ, одолев Хетафе: победа на классе, исторический гол Лукаку и шанс на триумф в турнире