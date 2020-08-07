Санчес отримав від Манчестер Юнайтед 7,5 млн фунтів за розірвання контракту – чилієць дістався Інтеру безкоштовно

Як відомо, Інтер оформив повноцінний перехід Алексіса Санчеса, який у сезоні 2019/20 виступав за "нерадзуррі" на правах оренди.

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Манчестер Юнайтед погодився розірвати контракт з 31-річним чилійцем, який був розрахований ще на 2 сезони. Ба більше, "червоні дияволи" виплатили Санчесу компенсацію за достроковий розрив угоди в розмірі 7,5 млн фунтів, повідомляє The Guardian.

Щоправда, у такому вчинку МЮ є логіка, адже клуб зекономив майже 60 млн фунтів на зарплаті нападника, який отримував майже 400 тисяч у тиждень. Манкуніанці платили частину зарплати Алексіса навіть тоді, коли він грав у оренді в Італії.

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