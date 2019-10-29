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Сан-Сиро не будут сносить

15:53 103 Читати українською
Сан-Сиро не будут сносить
Сан-Сиро / Фото The42

Легендарная арена Милана продолжит свое существование.

Власти Милана отказалась сносить стадион Сан-Сиро, такое решение было принято на собрании городских чиновников, сообщает Football Italia.

Милан понес рекордные финансовые убытки за прошлый год

Напомним, ранее Интер и Милан анонсировали строительство новой арены, которая будет расположена рядом с Сан-Сиро, а бывший стадион будет ликвидирован.

По предварительному проекту вместимость нового стадиона миланских клубов будет составлять 60-65 тысяч человек. Проводить поединки на новой арене команды планируют уже с сезона 2022/23.

Амбіції Інтера і Мілана та пихатість влади привели Сан-Сіро до занепаду, або Як помирає футбольний Ла Скала

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Теги
Италия Сан-Сиро футбольные стадионы Интер Интер Милан Милан
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