Сан-Сіро не будуть зносити

Легендарна арена Мілана продовжить своє існування.

Влада Мілана відмовилась зносити стадіон Сан-Сіро, таке рішення було прийнято на зібранні міських чиновників, повідомляє Football Italia.

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Нагадаємо, раніше Інтер та Мілан анонсували будівництво нової арени, яка буде розташована поруч із Сан-Сіро, а колишній стадіон буде ліквідований.

За попереднім проектом новий стадіон міланських клубів буде вміщувати 60-65 тисяч осіб. Проводити поєдинки на новій арені команди планують вже з сезону 2022/23.

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