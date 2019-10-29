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Сан-Сіро не будуть зносити

15:53 466 Читать на русском
Сан-Сіро не будуть зносити
Сан-Сіро / Фото The42

Легендарна арена Мілана продовжить своє існування.

Влада Мілана відмовилась зносити стадіон Сан-Сіро, таке рішення було прийнято на зібранні міських чиновників, повідомляє Football Italia.

Мілан зазнав рекордних фінансових збитків за минулий рік

Нагадаємо, раніше Інтер та Мілан анонсували будівництво нової арени, яка буде розташована поруч із Сан-Сіро, а колишній стадіон буде ліквідований.

За попереднім проектом новий стадіон міланських клубів буде вміщувати 60-65 тисяч осіб. Проводити поєдинки на новій арені команди планують вже з сезону 2022/23.

Амбіції Інтера і Мілана та пихатість влади привели Сан-Сіро до занепаду, або Як помирає футбольний Ла Скала

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Теги
Італія Сан-Сіро футбольні стадіони Інтер Інтер Мілан Мілан
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