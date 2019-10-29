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Милан понес рекордные финансовые убытки за прошлый год

10:57 110 Читати українською
Милан понес рекордные финансовые убытки за прошлый год
Милан "штормит" / Фото AP

В Милана проблемы не только с уровнем игры, но и с финансовым положением.

За прошлый год Милан понес убытки на сумму 145,9 млн евро, сообщает AFP.

Агент Тайсона рассказал, сможет ли зимой состояться трансфер бразильца в Милан

Это рекордные потери в истории клуба. Сообщается, что эта финансовая дыра будет закрыта американским фондом Elliott, который перешел во владение клуба в прошлом году.

После 9-ти туров Серии А Милан находится на 12-м месте, имея в активе 10 очков. Напомним, итальянский гранд дисквалифицировали из Лиги Европы за нарушение правил финансового фэйр-плей.

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