На вершине Ла Лиги после 11 тура ничего не изменилось – Реал и Жирона делят первое место. Смотрите новое видео на YouTube-канале "Футбол 24".

Каталонская Жирона продолжает сенсационно находиться на верхушке испанской Примеры. В матче против Сельты (1:0) подопечные Мичела смогли вырвать победу уже в добавленное арбитром время благодаря шикарной комбинации Алейша Гарсии и Янхеля Эрреры, который обводным ударом под штангу ворот принес 3 очка жирондинцам.

Украинский нападающий Артем Довбик появился на поле с первых минут, но практически ничем не запомнился. Другой украинский легионер Виктор Цыганков оправился от травмы и вышел со скамейки запасных в конце встречи. Жирона имеет одинаковое количество очков, что и мадридский Реал, который в первом Эль Класико сезона обыграл Барселону (2:1). В столице Каталаонии дублем отличился Джуд Беллингем.