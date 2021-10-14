Сан-Паулу объявил о назначении Рожерио Сени – легендарный экс-голкипер сменил бывшего партнера Шевченко
Легендарный бразильский экс-вратарь Рожерио Сени во второй раз возглавил родной Сан-Паулу.
Сан-Паулу в своем твиттере объявил о назначении Рожерио Сени на пост главного тренера, сменив Эрнана Креспо.
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Знаменитый бразилец заключил контракт, рассчитанный до декабря 2022 года. Сени уже возглавлял Сан-Паулу в 2017 году, но после ряда неудачных результатов был уволен. Также специалист успел поработать с Фламенго, Крузейро и Форталезой.
К слову, после 25 туров Сан-Паулу занимает 13 место в чемпионате Бразилии, имея в активе 30 очков.
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