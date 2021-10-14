Французский Марсель вместе с ЮНИСЕФ и фондом Дидье Дрогба устроили благотворительный поединок, который подарил немало эффектных моментов с участием легенд.

13 октября состоялся "Матч Героев" между легендами Марселя и командой ЮНИСЕФ, которая состояла из экс-футболистов. Победу со счетом 7:4 одержали "олимпийцы", а организаторы перечислили в благотворительный фонд по тысяче евро за каждый гол и вырученные средства за билеты.

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В самой встрече участвовали Робер Пирес, Джибриль Сиссе, Йенс Леманн, Гаиска Мендьета и другие. Впрочем, прежде всего стоит отметить Самира Насри и его лишний вес. Экс-звезда Манчестер Сити и сборной Франции лишь две недели назад объявил о завершении карьеры, но физическая форма впечатлила.

Samir Nasri announced his retirement from football last month.



He's playing a charity match in aid of Ivory Coast in Marseille tonight. pic.twitter.com/iGs5KBrmvg — Robin Bairner (@RBairner) October 13, 2021

Один из организаторов поединка и легенда Челси Дидье Дрогба присоединился к победе Марселя. Известный экс-форвард записал в свой актив хет-трик и повторил фирменное празднование.

Didier Drogba's iconic celebration never gets old



@OM_English pic.twitter.com/i7ekOVvEes — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) October 13, 2021

Подытожить товарищеское противостояние можно шедевром бывшей знаменитости Лиги 1 Бенуа Шейру: смещение в центр и непринужденный удар за шиворот голкиперу. Красиво! Как и поступок, которым отметились организаторы матча.

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