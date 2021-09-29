Лидер "горняков" может оказаться в Сан-Паулу, сообщает Lance. В свое время 33-летний хавбек уже выступал за этот клуб, проведя 97 матчей и забив 9 голов.

Марлос готов продлить контракт с Шахтером

Контракт Марлоса с Шахтером заканчивается уже в декабре. Генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин не исключает, что ветеран хочет вернуться на историческую родину. Полузащитник выступает в Украине почти 10 лет и даже успел сменить гражданство.

Добавим, что в текущем сезоне Марлос провел 14 матчей (582 минуты на поле), оформив 2 гола и 4 ассиста.

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