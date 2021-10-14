Сан-Паулу у своєму твіттері оголосив про призначення Рожеріо Сені на посаду головного тренера, змінивши Ернана Креспо.

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Знаменитий бразилець уклав контракт, розрахований до грудня 2022 року. Сені вже очолював Сан-Паулу у 2017 році, але через низку невдалих результатів був звільнений. Також фахівець встиг попрацювати з Фламенго, Крузейро і Форталезою.

До слова, після 25 турів Сан-Паулу посідає 13 місце у чемпіонаті Бразилії, маючи в активі 30 очок.

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