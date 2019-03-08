toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЧЕЛСИ - ДИНАМО КИЕВ ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИГА ЕВРОПЫ

Динамо и Сан-Паулу не продвинулись в переговорах по Че Че

13:00 21 Читати українською
Динамо и Сан-Паулу не продвинулись в переговорах по Че Че
Че Че / Футбол 24

Эпопея с возможным переходом полузащитника киевского Динамо Че Че в бразильский Сан-Паулу продолжается.

Сан-Паулу не продвинулся в переговорах с Динамо по трансферу 26-летнего хавбека. Об этом сообщает UOL Esporte.

"Запорожец не обгонит Бентли" и "Хацкевич – лузер": беспощадная реакция соцсетей на разгромное поражение Динамо от Челси

Клубы не могут согласовать форму перехода Че Че. Сан-Паулу желает взять бразильца в аренду, а руководство "бело-синих" якобы настаивает на полноценном трансфере.

В сезоне 2018/19 Че Че провел 15 матчей во всех турнирах. После зимнего перерыва он перестал входить в планы штаба Александра Хацкевича и выступает только за дубль.

Челси – Динамо: 0 ударов в ворота, кошмар 5-и игроков и провал Хацкевича в матче Лиги Европы

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Сан-Паулу Сан-Паулу Трансферы Динамо Киев Трансферы чемпионата Украины Данило Дас Невес Че Че Данило Дас Невес Че Че
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Рома объявила об увольнении Ди Франческо
    Італія — 7 март275 Рома объявила об увольнении Ди Франческо
7
час
:
34
мин
Ювентус
21:30
Удинезе
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук