Динамо и Сан-Паулу не продвинулись в переговорах по Че Че

Эпопея с возможным переходом полузащитника киевского Динамо Че Че в бразильский Сан-Паулу продолжается.

Сан-Паулу не продвинулся в переговорах с Динамо по трансферу 26-летнего хавбека. Об этом сообщает UOL Esporte.

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Клубы не могут согласовать форму перехода Че Че. Сан-Паулу желает взять бразильца в аренду, а руководство "бело-синих" якобы настаивает на полноценном трансфере.

В сезоне 2018/19 Че Че провел 15 матчей во всех турнирах. После зимнего перерыва он перестал входить в планы штаба Александра Хацкевича и выступает только за дубль.

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