Сан-Паулу может подписать динамовца Че Че

Хавбек Динамо Че Че может продолжить карьеру в Бразилии.

Бразильский Сан-Паулу нацелился на хавбека Динамо Че Че, сообщает портал Somos São Paulinos.

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По информации издания, наставник бразильской команды передал руководству клуба список желаемых игроков, и в нем оказался и полузащитник киевлян.

В текущем сезоне Че Че сыграл за Динамо 15 матчей, в которых отметился одним ассистом.

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