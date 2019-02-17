Сан-Паулу може підписати динамівця Че Че

Збірна України — 16 лют 3791
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Що з Хачеріді буде далі – у Греції пояснили ситуацію екс-динамівця, який заробляє найбільше в ПАОКу
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Манчестер Сіті без проблем обіграв Ньюпорт і вийшов у чвертьфінал Кубка Англії – черговий пристойний матч ЗінченкаАнглія — 16 лют 4032
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Сарагоса – Альбасете: Зозуля на межі між воїном і героєм, прокляття триває, а лідерство під загрозоюІспанія — 16 лют 3944
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Манчестер Юнайтед шукає захисника – серед цілей три представники Серії ААнглія — 16 лют 539
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Зозуля в грі з Сарагосою бореться за впевнене лідерство Сегунди для Альбасете – пряма відеотрансляція матчуІспанія — 16 лют 1709