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Сан-Паулу може підписати динамівця Че Че

08:50 189 Читать на русском
Сан-Паулу може підписати динамівця Че Че
Че Че / Фото: ФК Динамо

Хавбек Динамо Че Че може продовжити кар'єру в Бразилії.

Бразильський Сан-Паулу націлився на хавбека Динамо Че Че, повідомляє портал Somos São Paulinos.

Що з Хачеріді буде далі – у Греції пояснили ситуацію екс-динамівця, який заробляє найбільше в ПАОКу

За інформацією видання, наставник бразильської команди передав керівництву клубу список бажаних гравців, і в ньому опинився і півзахисник киян.

У поточному сезоні Че Че зіграв за Динамо 15 матчів, в яких відзначився одним асистом.

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Теги
Динамо Динамо Сан-Паулу Сан-Паулу Трансфери Даніло Дас Невес Че Че Даніло Дас Невес Че Че
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