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Шедевр Суареса и супергол Месси в видеообзоре матча Барселона – Севилья – 4:0

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Шедевр Суареса и супергол Месси в видеообзоре матча Барселона – Севилья – 4:0
Барселона – Севилья – видео голов и обзор матча / ФК Барселона

Барселона розгромила Севилью в 8 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Севилья.

27’ Луис Суарес
33’ Артуро Видаль
35’ Усман Дембеле
78’ Лионель Месси
87’ Рональд Араухо
89’ Усман Дембеле
 
27’ Луис Суарес
33’ Артуро Видаль
35’ Усман Дембеле
78’ Лионель Месси
87’ Рональд Араухо
89’ Усман Дембеле

Барселона в рамках 8 тура Ла Лиги дома принимала Севилью. На 27-й минуте Луис Суарес ударом бисиклетой открыл счет во встрече. Через 4 минуты Артуро Видаль удвоил преимущество, а еще через 2 его утроил Усман Дембеле.

Барселона разгромила Севилью и вышла на второе место в Ла Лиге

После перерыва свой первый гол в сезоне 2019/20 забил Лионель Месси. Аргентинец в своем фирменном стиле исполнил штрафной удар. В конце матча были удалены Усман Дембеле и Рональд Араухо.

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Теги
Луис Суарес Луис Суарес Лионель Месси Лионель Месси Видеоновости Барселона Барселона Испания Барселона - Севилья Севилья Севилья
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