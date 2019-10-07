Шедевр Суареса и супергол Месси в видеообзоре матча Барселона – Севилья – 4:0

Барселона розгромила Севилью в 8 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Севилья.

Барселона в рамках 8 тура Ла Лиги дома принимала Севилью. На 27-й минуте Луис Суарес ударом бисиклетой открыл счет во встрече. Через 4 минуты Артуро Видаль удвоил преимущество, а еще через 2 его утроил Усман Дембеле.

Барселона разгромила Севилью и вышла на второе место в Ла Лиге

После перерыва свой первый гол в сезоне 2019/20 забил Лионель Месси. Аргентинец в своем фирменном стиле исполнил штрафной удар. В конце матча были удалены Усман Дембеле и Рональд Араухо.