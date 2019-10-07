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Барселона разгромила Севилью и вышла на второе место в Ла Лиге

00:01 19 Читати українською
Барселона разгромила Севилью и вышла на второе место в Ла Лиге
Барселона разгромила Севилью и вышла на второе место в Ла Лиге

В рамках 8-го тура чемпионата Испании Севилья потерпела сокрушительное поражение на Камп Ноу.

27’ Луис Суарес
33’ Артуро Видаль
35’ Усман Дембеле
78’ Лионель Месси
87’ Рональд Араухо
89’ Усман Дембеле
 
27’ Луис Суарес
33’ Артуро Видаль
35’ Усман Дембеле
78’ Лионель Месси
87’ Рональд Араухо
89’ Усман Дембеле

Матч начался в невысоком темпе и без особенного преимущества какой-либо из команд, но Севилья начала создавать моменты сразу. Уже на 3-й хилини после подачи Окампоса вдоль ворот тер Штеген немного неуклюже вынес мяч – впрочем, его успел подстраховать Тодибо, выбив "круглого" подальше. На 11-й тер Штеген исправился за свою ошибку, спасая после мощного выстрела де Йонга точно под правую штангу метров с восьми. На 13-й же мог отличиться Фернандо, который после подачи с корнера пробил над перекладиной. Ещё через пять минут де Йонг упустил второй свой момент, замкнув навес от углового флажка ударом мимо дальней штанги.

Барселона в этот период особо не отсвечивала. Кроме корнера на 17-й минуте, когда Пике принял мяч в центре штрафной и эффектно развернулся, не успев пробить, вспомнить и нечего. Ну, был ещё выстрел Месси со штрафного метров с 25-ти, но Лео запустил "круглого" на трибуны. Севилья же не останавливалась, едва не открыв счёт усилиями всё того же Люка де Йонга. На 26-й минуте голландец открылся под кросс от Окампоса и с близкой дистанции ударил головой с отскоком от газона – над перекладиной!

Барселона такого наглого расточительства не стерпела, устроив Севилье жестокий урок по реализации. Первым учителем стал Луис Суарес, который на 27-й минуте замкнул подачу Семеду с левого фланга ударом в падении через себя – точно в правый нижний угол, 1:0! Севилья не успела прийти в себя, как неожиданно прилетел второй гол – это Артуро Видаль подправил прострельную передачу Артура мимо Вацлика под левую штангу. Через две минуты после этого третий мяч выстрелом со штрафного мог забить Месси (выше ворот), но в следующей же атаке это сделал Дембеле: Усман ворвался на левый край штрафной, качнул защитника и пробил в дальний угол – 3:0!

После этого Барселона снова перешла на эконом-режим, а Севилья пришла в себя аж на последних минутах. В частности, на 41-й неплохой удар с линии штрафной удался Окампосу, но мяч пролетел мимо левой части каркаса ворот. Отыграть хотя бы один гол андалусийцам до перерыва так и не удалось, но и "блаугранас" вперёд не шли.

Старт второго тайма получился очень интересным. Севилья сделала попытку вернуться в игру и едва не отыграли один гол на 49-й минуте, когда Артур потерял мяч прямо перед собственной штрафной. В отборе принял участие де Йонг, который сразу выскочил один на один с тер Штегеном и мощно пробил в левый нижний угол – штанга спасла Барселону! На 53-й же немецкий голкипер справился с непростым ударом Регилона метров с 17-ти – мяч шел по убегающей траектории, но Марк-Андре поймал его. Барса ответила проходом Месси с центра поля в штрафную с обыгрышем трёх андалуйсийцив и выстрелом из-под четвёртого – теперь уже Севилью спасал Вацлик. После этого ещё и Пике замкнул подачу с углового, но получилось слишком высоко.

На 60-х минутах команды взяли паузу на замены и перестроения. На поле появились Ракитич, Бускетс и Чичарито, а единственным опасным моментом в этот период стал врыв Дембеле на правый край штрафной на 68-й – Усман классно обыгрался с Видалем, но из выгодной позиции пробил куда-то на трибуны. Севилья огрызнулась прострелом, который уже из-под ног нападающего выбил тер Штеген, а также несколькими подходами к воротам – вот, в принципе, и всё.

Барселона в конце поединка откровенно отдала инициативу сопернику, но андалусийцам никак не удавалось вскрыть оборону "блаугранас". Хозяева при этом постоянно контратаковали – и один из контрвыпадов на 77-й минуте завершился фолом против Месси в метрах 23-х от ворот. Лео взялся исполнять штрафной удар, отправив его точно в девятку – 4:0! На 84-й Ракитич мог и пятый забить в ворота своей бывшей команды, попробовав перебросить Вацлика с дистанции, но получилось неточно.

Завершение матча у каталонцев получилось немного нервным. На 87-й минуте хозяев постигло сразу две неудачи: сначала Суарес вышел один на один с Вацликом, но не смог переиграть его в ближнем бою, а затем дебютант Араухо получил удаление за фол последней надежды против Чичарито – придержал он мексиканца за футболку. Парень, который провёл на поле всего 14 минут, пошёл в раздевалку, а вслед за ним отправился Дембеле – Усман что-тото сказал Матео Лаосу и получил прямую красную. Впрочем, на финальный результат эта неприятность не повлияла.

Барселона разгромила Севилью и набрала 16 очков, за тур до Эль Классико поднявшись на вторую позицию в турнирной таблице. До Реала каталонцам остаётся всего два зачётных балла. Севилья, оставшись с 13 пунктами в активе, держится на шестой строчке.

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Барселона Барселона Испания Барселона - Севилья Севилья Севилья
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