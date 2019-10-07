Барселона разгромила Севилью и вышла на второе место в Ла Лиге

В рамках 8-го тура чемпионата Испании Севилья потерпела сокрушительное поражение на Камп Ноу.

Матч начался в невысоком темпе и без особенного преимущества какой-либо из команд, но Севилья начала создавать моменты сразу. Уже на 3-й хилини после подачи Окампоса вдоль ворот тер Штеген немного неуклюже вынес мяч – впрочем, его успел подстраховать Тодибо, выбив "круглого" подальше. На 11-й тер Штеген исправился за свою ошибку, спасая после мощного выстрела де Йонга точно под правую штангу метров с восьми. На 13-й же мог отличиться Фернандо, который после подачи с корнера пробил над перекладиной. Ещё через пять минут де Йонг упустил второй свой момент, замкнув навес от углового флажка ударом мимо дальней штанги.

Барселона в этот период особо не отсвечивала. Кроме корнера на 17-й минуте, когда Пике принял мяч в центре штрафной и эффектно развернулся, не успев пробить, вспомнить и нечего. Ну, был ещё выстрел Месси со штрафного метров с 25-ти, но Лео запустил "круглого" на трибуны. Севилья же не останавливалась, едва не открыв счёт усилиями всё того же Люка де Йонга. На 26-й минуте голландец открылся под кросс от Окампоса и с близкой дистанции ударил головой с отскоком от газона – над перекладиной!

Барселона такого наглого расточительства не стерпела, устроив Севилье жестокий урок по реализации. Первым учителем стал Луис Суарес, который на 27-й минуте замкнул подачу Семеду с левого фланга ударом в падении через себя – точно в правый нижний угол, 1:0! Севилья не успела прийти в себя, как неожиданно прилетел второй гол – это Артуро Видаль подправил прострельную передачу Артура мимо Вацлика под левую штангу. Через две минуты после этого третий мяч выстрелом со штрафного мог забить Месси (выше ворот), но в следующей же атаке это сделал Дембеле: Усман ворвался на левый край штрафной, качнул защитника и пробил в дальний угол – 3:0!

После этого Барселона снова перешла на эконом-режим, а Севилья пришла в себя аж на последних минутах. В частности, на 41-й неплохой удар с линии штрафной удался Окампосу, но мяч пролетел мимо левой части каркаса ворот. Отыграть хотя бы один гол андалусийцам до перерыва так и не удалось, но и "блаугранас" вперёд не шли.

Старт второго тайма получился очень интересным. Севилья сделала попытку вернуться в игру и едва не отыграли один гол на 49-й минуте, когда Артур потерял мяч прямо перед собственной штрафной. В отборе принял участие де Йонг, который сразу выскочил один на один с тер Штегеном и мощно пробил в левый нижний угол – штанга спасла Барселону! На 53-й же немецкий голкипер справился с непростым ударом Регилона метров с 17-ти – мяч шел по убегающей траектории, но Марк-Андре поймал его. Барса ответила проходом Месси с центра поля в штрафную с обыгрышем трёх андалуйсийцив и выстрелом из-под четвёртого – теперь уже Севилью спасал Вацлик. После этого ещё и Пике замкнул подачу с углового, но получилось слишком высоко.

На 60-х минутах команды взяли паузу на замены и перестроения. На поле появились Ракитич, Бускетс и Чичарито, а единственным опасным моментом в этот период стал врыв Дембеле на правый край штрафной на 68-й – Усман классно обыгрался с Видалем, но из выгодной позиции пробил куда-то на трибуны. Севилья огрызнулась прострелом, который уже из-под ног нападающего выбил тер Штеген, а также несколькими подходами к воротам – вот, в принципе, и всё.

Барселона в конце поединка откровенно отдала инициативу сопернику, но андалусийцам никак не удавалось вскрыть оборону "блаугранас". Хозяева при этом постоянно контратаковали – и один из контрвыпадов на 77-й минуте завершился фолом против Месси в метрах 23-х от ворот. Лео взялся исполнять штрафной удар, отправив его точно в девятку – 4:0! На 84-й Ракитич мог и пятый забить в ворота своей бывшей команды, попробовав перебросить Вацлика с дистанции, но получилось неточно.

Завершение матча у каталонцев получилось немного нервным. На 87-й минуте хозяев постигло сразу две неудачи: сначала Суарес вышел один на один с Вацликом, но не смог переиграть его в ближнем бою, а затем дебютант Араухо получил удаление за фол последней надежды против Чичарито – придержал он мексиканца за футболку. Парень, который провёл на поле всего 14 минут, пошёл в раздевалку, а вслед за ним отправился Дембеле – Усман что-тото сказал Матео Лаосу и получил прямую красную. Впрочем, на финальный результат эта неприятность не повлияла.

Барселона разгромила Севилью и набрала 16 очков, за тур до Эль Классико поднявшись на вторую позицию в турнирной таблице. До Реала каталонцам остаётся всего два зачётных балла. Севилья, оставшись с 13 пунктами в активе, держится на шестой строчке.