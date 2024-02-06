Перед игрой стало известно, что Жозе Моуринью обиделся на игроков Ромы и даже вернул дорогой подарок в виде кольца, которое оставил в личном шкафчике Лоренцо Пеллегрини в раздевалке. Однако за всё то время, которое португальский тренер провёл во главе Ромы, игроки "джаллоросси" ещё не выглядели настолько счастливыми. Под руководством Даниэле Де Росси команда начала демонстрировать комбинационный и атакующий футбол.

Рома разбила Кальяри, показав, как нужно чествовать клубную легенду – Пеллегрини пришлось менять бутсы после гола

В матче с Кальяри героем встречи стали Лоренцо Пеллегрини и Пауло Дибала: первый оформил гол+пас (капитан забил на 01:01, это – самый ранний гол в Серии А этого сезона), второй записал на свой счёт дубль. Так форвард обогнал Абеля Бальбо и стал пятым лучшим аргентинским бомбардиром в Серии А – 118 мячей против 117. Впереди – только Икарди, Игуаин, Креспо и Батистута.

Четвёртый мяч в ворота сардов забил арендованный у Ювентуса новичок Хёйсен - для этого ему понадобилось пробыть на поле всего лишь несколько минут.