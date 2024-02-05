Неделю назад Кальяри не сумел почтить свою главную клубную легенду Джиджи Риву после его смерти – сарды уступили дома Торино. Накануне этого матча стало известно о смерти Джакомо Лози, капитана Ромы 60-х, который поднимал над головой первый в истории клуба еврокубкок – Кубок Ярмарок. И уж Рома почтила его память сполна – Кальяри был разгромлен со счётом 4:0.

Рома дважды унижала Лози, который обладал уникальным талантом – ради команды он просил милостыню и забивал с травмой

В начале игры Лоренцо Пеллегрини сменил бутсы – похоже, он неправильно подобрал шипы. Это не помешало ему забить уже на второй минуте встречи. Свою голевую передачу на Дибалу капитан Ромы оформлял уже в новой обуви. Между двумя этими моментами Кристанте успел простить Кальяри – один из вице-капитанов команды попал в штангу. Если в первых двух матчах Де Росси во главе "джаллоросси" – с Вероной и Салернитаной – игроки римлян пытались играть в комбинационный футбол, то в матче с Кальяри они действительно в него играли.

Хозяева задали высокий темп игры и смогли поддерживать его всю встречу, чего под руководством Жозе Моуринью прежде никогда не случалось. Говорят, "особенный" обиделся на своих бывших подопечных и даже оставил в Тригории кольцо, которое команда подарила ему в честь победы в Лиге конференций. Но объективно говоря после его ухода Рома стала играть намного симпатичнее.

Третий гол хозяева провели с пенальти – Петанья слишком высоко поднял руку в своей штрафной площади и поймал ею летящий в створ ворот мяч. Когда Дибала уверенно исполнил приговор, Де Росси совершил ряд замен – думаю, в тот момент тренер Ромы уже начал думать о следующем матче с Интером. Именно эта встреча после трёх стартовых побед во главе команды станет для Даниэлле настоящим экзаменом.

Четвёртый гол Дина Хёйсена головой после розыгрыша углового стал приятным бонусом. В такой день Рома не могла покинуть поле без гола центрального защитника...