Перед грою стало відомо, що Жозе Моурінью образився на гравців Роми та навіть повернув дорогий подарунок у вигляді персня, який залишив в особистій шафі Лоренцо Пеллегріні в роздягальні. Однак за весь той час, який португальський тренер провів на чолі Роми, гравці "джаллороссі" ще не виглядали настільки щасливими. Під керівництвом Даніеле Де Россі команда почала демонструвати комбінаційний та атакувальний футбол.

Рома розбила Кальярі, показавши, як потрібно вшановувати клубну легенду – Пеллегріні довелося міняти бутси після голу

У матчі з Кальярі героєм зустрічі стали Лоренцо Пеллегріні та Пауло Дібала: перший оформив гол+пас (капітан забив на 01:01, це – найшвидший гол у Серії А цього сезону), другий записав на свій рахунок дубль. Так форвард обігнав Абеля Бальбо і став п'ятим найкращим аргентинським бомбардиром у Серії А – 118 м'ячів проти 117. Попереду – тільки Ікарді, Ігуаїн, Креспо та Батістута.

Четвертий м'яч у ворота сардів забив орендований у Ювентуса новачок Хьойсен – для цього йому знадобилося пробути на полі всього лише кілька хвилин.