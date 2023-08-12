Форвард Дьемерси Мбокани продолжит карьеру в клубе Ноа. Пресс-служба армянской команды недвусмысленно намекнула на подписание новичка своеобразной викториной, предложив угадать, кто из потенциальных подписантов успел поиграть в АПЛ, Бундеслиге и Лиге 1, а также забивал в Лиге чемпионов, Лиге Европы и АПЛ.

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Клуб также опубликовал фото 37-летнего конголезца (с заблюренным лицом) на фоне вывески на армянском языке, подчеркнув, что игрок уже прибыл в страну. О сроках и условиях контракта не сообщается, однако ранее СМИ писали о соглашении на один сезон.

Напомним, Мбокани перебрался в Европу из ДР Конго в 2006 году. Выступал за бельгийские Андерлехт, Стандарт и Антверпен, французский Монако, немецкий Вольфсбург, английские Норвич и Халл Сити и Аль-Кувейт.

С 2013 по 2018 годы Дьемерси был на контракте в Динамо, став самым дорогим футболистом в истории киевского клуба ("бело-синие" выложили Андерлехту за форварда 11 млн евро). Последним его пристанищем был Васланд-Беверен из второй лиги Бельгии (16 голов и 8 ассистов в 24 матчах). Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

К слову, ереванский Ноа в прошлом сезоне финишировал в турнирной таблице чемпионата Армении на восьмой строчке.

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