Форвард Дьємерсі Мбокані продовжить кар'єру у клубі Ноа. Прес-служба вірменської команди недвозначно натякнула на підписання новачка своєрідною вікториною, запропонувавши вгадати, хто з потенційних підписантів встиг пограти в АПЛ, Бундеслізі та Лізі 1, а також забивав в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та АПЛ.

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Клуб також опублікував фото 37-річного конголезця (з заблюреним обличчям) на фоні вивіски вірменською мовою, підкресливши, що гравець вже прибув у країну. Про терміни та умови контракту не повідомляється, однак раніше ЗМІ писали про угоду на один сезон.

Нагадаємо, Мбокані перебрався у Європу з ДР Конго у 2006 році. Виступав за бельгійські Андерлехт, Стандарт та Антверпен, французький Монако, німецький Вольфсбург, англійські Норвіч та Халл Сіті та Аль-Кувейт.

З 2013 по 2018 роки Дьємерсі був на контракті в Динамо, ставши найдорожчим футболістом в історії київського клубу ("біло-сині" виклали Андерлехту за форварда 11 млн євро). Останнім його пристановищем був Васланд-Беверен з другої ліги Бельгії (16 голів і 8 асистів у 24 матчах). Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

До слова, єреванський Ноа минулого сезону фінішував у турнірній таблиці чемпіонату Вірменії на восьмій сходинці.

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