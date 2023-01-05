Футбольная ассоциация Нидерландов назначила своим футбольным директором Найджела де Йонга, который вошёл в историю футбола как самый брутальный игрок финала ЧМ-2010 между Нидерландами и Испанией.

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Как сообщает Voetbal International, де Йонг должен стать связующим звеном между профессиональными клубами и создать среду, в которой национальные сборные Нидерландов всех возрастов смогут выступать наилучшим образом.

Де Йонг играл за такие команды как Аякс, Гамбург, Манчестер Сити, Милан, Лос-Анджелес Гэлакси и Галатасарай. Он провел 81 игру за сборную Нидерландов.

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