"Лионель – лучший или один из лучших игроков всех времен. После игры я хотел выразить Месси свое уважение, но это было не очень понятно. По крайней мере, теперь мое имя стало ему известно", – приводит слова Вегхорста AS.

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Напомним, нидерландский нападающий пострадал от агрессии Месси, сорвавшегося после четвертьфинального поединка ЧМ-2022. Лео назвал Вегхорста придурком и послал его подальше от микст-зоны, где он давал комментарий.

Добавим, что чемпионат мира-2022 завершился хеппи-эндом для Месси, получившего желанный кубок чемпиона мира. Относительно Вегхорста, то он забил два гола в ворота Аргентины, но его команда уступила в серии пенальти.

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