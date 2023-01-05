Футбольна асоціація Нідерландів призначила своїм футбольним директором Найджела де Йонга, який увійшов у історію футболу як найбрутальніший гравець фіналу ЧС-2010 між Нідерландами та Іспанією.

"Принаймні, тепер він знає моє ім'я": Вегхорст вперше заговорив після скандального епізоду з Мессі

Як повідомляє Voetbal International, де Йонг має стати сполучною ланкою між професійними клубами і має створити середовище, в якому національні збірні Нідерландів різного віку зможуть виступати якнайкраще.

Де Йонг грав за такі команди, як Аякс, Гамбург, Манчестер Сіті, Мілан, Лос-Анджелес Гелаксі та Галатасарай. Він провів 81 гру за національну збірну Нідерландів.

Місце для Шевченка, крах піренейців і захисника кривавого режиму: 10 тренерів, які залишилися без роботи після ЧС-2022