Товарищеские матчи

А-Лига Олл-Старз – Ньюкасл – 8:0

Голы: Олд, 5, Миланович, 25, Таггарт, 34, Стамателопулос, 62, 74, Холлмен, 82, Кортни-Перкинс, 90, Краев, 90+1

Ньюкасл отправился в турне в Австралию, где встретился со сборной звезд местного первенства. Казалось бы, что это может быть вполне равная игра, но основа команды Эдди Хау не играла, поскольку только недавно завершился сезон. Поэтому на поединок вышел молодежный состав "сорок", а единственным опытным игроком в составе был вратарь Марк Гиллеспи.

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Уже на 5-й минуте Олд распечатал ворота Гиллеспи. Миланович протолкнул мяч мимо вратаря после странного рикошета от защитника, а Таггарт ударом с линии штрафной сделал преимущество разгромным. Во втором тайме стало еще хуже. Стамателопулос оформил дубль, а Холлмен, Кортни-Перкинс и Краев добили Ньюкасл.