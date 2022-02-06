Чемпионат Италии 2021/22, 24-й тур

Сампдория – Сассуоло – 4:0

Голы: Капуто, 5, Сэнси, 7, Конти, 63, Кандрева, 90+1 (пен)

Болонья – Эмполи – 0:0

Венеция – Наполи – 0:2

Гол: Осимхен, 59, Петанья, 90+10

Удинезе – Торино – начало в 19:00

Ювентус – Верона – начало в 21:45

Сампдория в родных стенах принимала Сассуоло, пытаясь остановить 6-матчевую безвыигрышную серию в Серии А (при 4-х поражениях) и оторваться от зоны вылета – генуэзцы держались всего в двух очках от неё. Впрочем, для украинских фанатов важность этой встречи заключалась в возможном дебюте Супряги. Влад попал в заявку, а дебютировал уже на 36-й минуте благодаря травме Габьяддини.

К сожалению, наш нападающий ничем интересным не запомнился и покинул поле через 13 минут после перерыва. Возможно, причиной освободившейся замены стала банальная потеря мяча в чужой штрафной при попытке обыграша 1-в-1. Супрягу заменил Конти, отличившийся голом через четыре минуты.

Это был третий забитый мяч в ворота Сассуоло в этой встрече. Первые два были проведены еще до 10-й минуты: на 5-й Капуто замкнул подачу Кандревы на правый край штрафной, перебросив голкипера, а на 7-й Сэнси сыграл на добивании после удара Габьяддини – кстати, атаку разогнал вездесущий Кандрева. В компенсированное время Антонио был вознагражден за свои старания – хозяева заработали пенальти, а Кандрева его реализовал. 4:0. Команда Марко Джампаоло празднует разгром.

Наполи после вчерашней победы Милана над Интером опустился на третью позицию, но в случае выездной победы над Венецией команда Лучано Спалетти догнала бы "россонери". Хозяева тоже не имели права отбывать номер, ведь они опустились в зону вылета, отстав от спасительной 17-й строчки на два зачётных балла.

Упрямство венецианцев помогло выдержать первый тайм, в котором Наполи действовал агрессивно. После перерыва партенопейцы несколько сбавили обороты, но именно в этот период они открыли счёт – Осимхен головой замкнул навес Политано. 0:1! К сожалению для хозяев, ответить на этот гол не удалось, а на 10-й компенсированной минуте Петанья ещё и удвоил преимущество подопечных Спалетти. Неаполитанцы празднуют победу, догоняют Милан по очкам и выходят на вторую позицию.

В параллельном матче два неудачника пытались прервать свободное падение по таблице. Эмполи, не знавший побед в 6-ти матчах, принимал Болонью – подопечные Синиши Михайловича проиграли три поединка подряд. Задачу выполнить не удалось, ведь матч завершился без голов.