Малиновский с хорошей формой вернулся в основу Аталанты, но сенсационное поражение бьет по перспективам выхода в ЛЧ
Аталанта уступила Кальяри (1:2) в рамках 24 тура Серии А. Обзор матча и игры Руслана Малиновского читайте на "Футбол 24".
Малиновский в порядке на фоне партнеров
Руслан Малиновский пропустил три последних матча Аталанты. По неофициальной информации, у украинца были проблемы с выполнением COVID-протокола Серии А. Сегодня он вернулся в стартовый состав бергамасков. Джан Пьеро Гасперини выбрал схему с 4 защитниками (без высоких позиций латералей), поэтому Руслан действовал немного ниже и ближе к флангу, чем обычно.
Месячный простой не имел негативного влияния на Малиновского. Руслан постоянно пытался обострить. Только движение вперед, только передачи вперед – типичный Малиновский. Украинец был самым заметным в первом тайме. Выдал несколько хороших разрезных пасов и создал супершанс для Пессины. Рус нанес единственный удар в створ до перерыва. Его выстрел потянул вратарь.
Что удивило – у Малиновского забрали штрафные. Даже когда сам украинец заработал перспективный стандарт, левой пробивал не он.
После перерыва у Руслана, как и у всей Аталанты, мало что получалось. Гасперини держал его на поле до последнего в надежде на спасение. Малиновский пытался тянуть команду за собой, но все его выдумки на чужой половине разбивались о защитную стену Кальяри. Украинец еще и испортил себе статистику единоборств (25% успешности). Из-за чего получили низкие оценки от статистических порталов – 6.2.
Аталанта провалилась против обескровленного аутсайдера
В первом тайме Аталанта полностью контролировала ситуацию. Бергамаски не так много создавали (дальные выстрелы Копмайнерса, Муриэля и Фройлера), но у Кальяри вообще не было контригры – один легкий удар за 45 минут. Впрочем, старт второго тайма подготовил кошмар для Аталанты.
Хозяева пропустили быстрый гол от Гастона Перейро, а через две минуты остались в меньшинстве. Джимшити ошибся в простой ситуации, подарив мяч тому же Гастону. Муссо вышел на перехват, но сфолил и перехватил красную карточку.
Гасперини сделал серию замен, снял всю линию атаки, кроме Малиновского, выпустил Сапату и новичка Бога. Это помогло сравнять счет – Паломино успел на добивание после удара Сапаты и сейва голкипера. Однако Аталанта сразу пропустила второй. Кальяри поймал хозяев на контратаке.
Снова отличился Перейро. Уругваец сегодня забил больше, чем за весь чемпионат. Удивительно, как Кальяри без своего лидера атак (Жоао Педро пропускал матч из-за дисквалификации) сумел победить. Аталанта пыталась спасти игру, однако усилия Малиновского и Бога были тщетны, а Сапату сняли через 15 минут после появления на поле.
Аталанта сенсационно проиграла 18-й команде чемпионата. Одна победа за 6 последних туров. Бергамаски остались в топ-4 Серии А, однако сзади поджимает Ювентус, у которого всего на один балл меньше. В такой ситуации команда Малиновского не выглядит фаворитом в борьбе за Лигу чемпионов.
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