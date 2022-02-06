Малиновский в порядке на фоне партнеров

Руслан Малиновский пропустил три последних матча Аталанты. По неофициальной информации, у украинца были проблемы с выполнением COVID-протокола Серии А. Сегодня он вернулся в стартовый состав бергамасков. Джан Пьеро Гасперини выбрал схему с 4 защитниками (без высоких позиций латералей), поэтому Руслан действовал немного ниже и ближе к флангу, чем обычно.

Месячный простой не имел негативного влияния на Малиновского. Руслан постоянно пытался обострить. Только движение вперед, только передачи вперед – типичный Малиновский. Украинец был самым заметным в первом тайме. Выдал несколько хороших разрезных пасов и создал супершанс для Пессины. Рус нанес единственный удар в створ до перерыва. Его выстрел потянул вратарь.

Что удивило – у Малиновского забрали штрафные. Даже когда сам украинец заработал перспективный стандарт, левой пробивал не он.

После перерыва у Руслана, как и у всей Аталанты, мало что получалось. Гасперини держал его на поле до последнего в надежде на спасение. Малиновский пытался тянуть команду за собой, но все его выдумки на чужой половине разбивались о защитную стену Кальяри. Украинец еще и испортил себе статистику единоборств (25% успешности). Из-за чего получили низкие оценки от статистических порталов – 6.2.

Аталанта провалилась против обескровленного аутсайдера

В первом тайме Аталанта полностью контролировала ситуацию. Бергамаски не так много создавали (дальные выстрелы Копмайнерса, Муриэля и Фройлера), но у Кальяри вообще не было контригры – один легкий удар за 45 минут. Впрочем, старт второго тайма подготовил кошмар для Аталанты.

Хозяева пропустили быстрый гол от Гастона Перейро, а через две минуты остались в меньшинстве. Джимшити ошибся в простой ситуации, подарив мяч тому же Гастону. Муссо вышел на перехват, но сфолил и перехватил красную карточку.

Гасперини сделал серию замен, снял всю линию атаки, кроме Малиновского, выпустил Сапату и новичка Бога. Это помогло сравнять счет – Паломино успел на добивание после удара Сапаты и сейва голкипера. Однако Аталанта сразу пропустила второй. Кальяри поймал хозяев на контратаке.

Не идет игра? Миксуй коктейли с легендарной Żubrówka и наслаждайся просмотром топовых матчей! Узнать больше о Żubrówka и коктейлях тут.

Снова отличился Перейро. Уругваец сегодня забил больше, чем за весь чемпионат. Удивительно, как Кальяри без своего лидера атак (Жоао Педро пропускал матч из-за дисквалификации) сумел победить. Аталанта пыталась спасти игру, однако усилия Малиновского и Бога были тщетны, а Сапату сняли через 15 минут после появления на поле.

Аталанта сенсационно проиграла 18-й команде чемпионата. Одна победа за 6 последних туров. Бергамаски остались в топ-4 Серии А, однако сзади поджимает Ювентус, у которого всего на один балл меньше. В такой ситуации команда Малиновского не выглядит фаворитом в борьбе за Лигу чемпионов.

"Рома в очах арбітрів – маленький клуб": наступник Шевченка допік Моурінью, або Чому футбол Дженоа – "огидний"