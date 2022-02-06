"Мне повезло с таким дебютом. Я тренировал этих четырех защитников в течение 2-3 лет, поэтому они меня знали. Мне не нужно было начинать сначала. Игра мне очень понравилась, но я беспокоюсь за Габбьядини.

Супряга неожиданно быстро дебютировал за Сампдорию – пришлось менять конкурента, но счастье было недолгим

Я больше не думаю о сегодняшнем матче, есть следующие. 4:0 – пожалуй, это слишком большой результат. У нас все получилось с созданием моментов, в ментальном плане тоже все хорошо. Мы знаем Сассуоло, они опасны. У них много сильных индивидуальностей, но на этот раз очки нам нужны были больше, чем Сасуоло.

Замена Супряги? Чтобы играть, он должен меня понимать. Наверное, понадобится переводчик. Я обнял его после замены. Надеюсь, он понимает, что замена – это не проблема для 20-летнего игрока. Это была воспитательная замена", – приводит слова Джампаоло Sampnews24.

Сампдория разгромила Сассуоло в дебютном матче Супряги, Наполи одолел Венецию и обошёл Милан