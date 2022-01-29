Похоже, трансферная сага с переездом Владислава Супряги в Европу подходит к концу.

Форвард Динамо Владислав Супряга продолжит карьеру в Серии А, сообщает сайт инсайдера Джанлуки Ди Марцио.

Динамо согласовало трансфер Супряги, – СМИ

Сампдория сумела договориться с Динамо о трансфере Супряги. 21-летний нападающий перейдет в лагерь "блучеркятти" на правах аренды сроком на 18 месяцев с правом выкупа. Финансовые подробности сделки не сообщаются. Подтверждает информацию о приближении трансфера Владислава в Италию также Фабрицио Романо.

К слову, ранее СМИ уверяли, что следующим клубом украинца станет Базель, Швейцарцы якобы сумели убедить руководство "бело-синих" в трансфере.

Интересно, что, кроме Супряги, "моряки" стремятся подписать еще одного форварда. Итальянский клуб ведет переговоры с Янг Бойз по переходу Жан-Пьера Нсаме, которого Сампдория тоже хочет взять в аренду с правом выкупа.

Напомним, в текущем сезоне Супряга провел всего 6 матчей. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 млн евро.

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