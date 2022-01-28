Владислав Супряга близок к уходу из киевского клуба.

Базель и Динамо пришли к принципиальному согласию по переходу форварда "бело-синих" Владислава Супряги, сообщает Tuttomercatoweb.

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На 21-летнего украинца также претендовала Сампдория, но предложение швейцарского клуба оказалось более привлекательным. Несмотря на это, итальянцы постараются перехватить Владислава. Окончательное решение Динамо примет в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Супряга провел всего 6 матчей. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 млн евро.

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