Схоже, трансферна сага з переїздом Владислава Супряги в Європу добігає свого кінця.

Форвард Динамо Владислав Супряга продовжить кар'єру в Серії А, повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

Динамо узгодило трансфер Супряги, – ЗМІ

Сампдорія зуміла домовитися з киянами про трансфер Супряги. 21-річний нападник перейде до табору "блучерк'ятті" на правах оренди терміном на 18 місяців з правом викупу. Фінансові подробиці угоди не повідомляються. Підтверджує інформацію про наближення трансферу Владислава в Італію також Фабріціо Романо.

Раніше ЗМІ запевняли, що наступним клубом українця стане Базель. Швейцарці, буцімто, зуміли переконати керівництво "біло-синіх" у трансфері.

Окрім Супряги, "моряки" прагнуть підписати ще одного форварда. Італійський клуб веде переговори з Янг Бойз щодо переходу Жан-П'єра Нсаме, якого Сампдорія також хоче взяти в оренду із правом викупу.

Нагадаємо, у поточному сезоні Супряга провів лише 6 матчів. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 4 млн євро.

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