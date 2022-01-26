Владислав Супряга может оказаться в Сампдории еще в текущее трансферное окно. Правда, украинец пока не является основным вариантом для генуэзцев.

Наставник Сампдории Марко Джампаоло хочет усилить атаку до закрытия трансферного окна. Приоритетом тренера является Грегуар Дефрель из Сассуоло, уже игравший под его руководством в сезоне 2018/19. Но переход француза сложный для Сампы по финансовым соображениям – 2 млн евро за аренду 30-летнего игрока без опции выкупа является большой суммой.

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Более дешевая альтернатива – Владислав Супряга, который продолжает интересовать "моряков" даже после смены тренера. Генуэзский клуб готов арендовать украинского чемпиона мира с правом выкупа. За аренду Динамо получило бы 1 миллион евро, а летом итальянцы готовы выложить еще 7. При этом Сампа, если арендует 21-летнего форварда, будет платить ему половину зарплаты. Об этом сообщает Clubdoria46.

Динамо заплатило СК Днепр-1 пять миллионов евро за нападающего, который в текущем сезоне сыграл шесть матчей и не забил ни одного мяча. Контракт Супряги с киевским клубом рассчитан до конца 2025 года.

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