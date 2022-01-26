Владислав Супряга може опинитися в Сампдорії ще в поточне трансферне вікно. Щоправда, українець поки не є основним варіантом для генуезців.

Наставник Сампдорії Марко Джампаоло хоче підсилити атаку до закриття трансферного вікна. Пріоритетом тренера є Грегуар Дефрель із Сассуоло, який вже грав під його керівництвом у сезоні 2018/19. Але перехід француза є складним для Сампи з фінансових міркувань – 2 млн євро за оренду 30-річного гравця без опції викупу є завеликою сумою.

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Дешевша альтернатива – Владислав Супряга, який продовжує цікавити "моряків" навіть після зміни тренера. Генуезький клуб готовий орендувати українського чемпіона світу з правом викупу. За оренду Динамо отримало б 1 мільйон євро, а влітку італійці готові викласти ще 7. При цьому Сампа, якщо орендує 21-річного форварда, буде платити йому половину зарплати. Про це повідомляє Clubdoria46.

Динамо заплатило СК Дніпро-1 п'ять млн євро за нападника, який у поточному сезоні зіграв шість матчів і не забив жодного м'яча. Контракт Супряги з київським клубом розрахований до кінця 2025 року.

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