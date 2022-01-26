"Почему не отпустили Супрягу? Не нужно ничего объяснять. Все и так знают. За Супрягу я заплатил 5 млн. Сначала это был футболист в Динамо, правами которого владели мы и СК Днепр-1. В случае продажи я должен был выплатить СК Днепр-1 5 млн, а прибыль поделить пополам.

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В какой-то момент СК Днепр-1 не захотел. Я выкупил Супрягу. Президент Сампдории говорил лично со мной. В пятницу он давал одни условия. В понедельник он позвонил по телефону: "Я подумал, могу дать только половину". Это не уважать себя.

Я объяснил это Супряге. Такой шанс, который ему предоставлял Луческу, на мой взгляд, из молодых не получал никто. Слава богу, сейчас скинул вес, подготовился. Если он видит себя в каком-нибудь серьезном чемпионате – ему нужно проявить себя сегодня в Динамо.

Если будет по нему предложение, которое меня устроит. Меня – я подчеркиваю. Супрягу сюда никто не тянул, не принуждал. Он изъявил желание играть в Динамо. Пусть проявляет себя. Какая цифра устроит? Я не хочу обсуждать цифры. Вы ведь не покупаете. Зачем мне с вами обсуждать? Когда будет конкретно предложение", – поделился Суркис в программе Бомбардир.

Напомним, в текущем сезоне Владислав провел за Динамо 263 минуты в 6 матчах – без результативных действий. Transfermarkt оценивает игрока в 4 млн евро.

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