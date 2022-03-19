В рамках субботней программы 30-го тура Серии А было проведено два матча. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2021/22, 30-й тур

Наполи – Удинезе – 2:1

Голы: Осимхен, 52, 63 – Деулофеу, 22

Удаление: Мари, 82

Интер – Фиорентина – 1:1

Голы: Дюмфрис, 55 – Торрейра, 50

Наполи открывал программу дня в Италии домашним матчем против Удинезе. В случае победы подопечные Лучано Спалетти догнали бы лидера чемпионата (Милан) по набранным очкам, однако игра пошла не по плану хозяев. Уже на 22-й минуте фриульцы открыли счет усилиями Деулофеу, которому удался выстрел из-за пределов штрафной в левый нижний угол. 0:1!

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Отыграться до перерыва Наполи не удалось, однако в начале второго тайма "партенопейцев" вытащил Осимхен. Нигерийский нападающий на 57-й минуте замкнул подачу Руя со стандарта, восстановив равновесие на табло, а на 63-й он же вывел хозяев вперед – Виктор пробил в дальний угол после прострела Ди Лоренцо. 2:1! Эти голы и решили судьбу противостояния. Наполи празднует волевую победу.

Интер вследствие триумфа Наполи отстал от второй строчки на 4 очка, так что в домашнем поединке против Фиорентины "нерадзурри" устраивала только победа. Соперник, однако, был непрост. "Фиалки" в феврале дважды били Аталанту, а Ювентс обыграл их лишь благодаря автоголу в компенсированное время. Словом, на "Джузеппе Меацца" ожидалось интересное противостояние.

В первом тайме игра прошла на равных, однако Интер выглядел острее – хотя в целом моментов возникало мало. Хозяева даже забили гол усилиями Лаутаро Мартинеса, однако его отменили из-за явного офсайда. В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

В начале второго тайма Фиорентина шокировала тифози "змей", открыв счет – это Нико Гонсалес получил проникающую передачу от Кастровилли, классно поставил корпус и прострелил с правого края штрафной под замыкание Торрейре. Интер, однако, отыгрался уже на 55-й вследствие навеса Перишича точно на голову Дюмфрису. 1:1! На 66-й же "нерадзурри" могли и пенальти заработать за фол Венути, но после просмотра видеоповтора это решение отменили.

После этого "фиалки" и "нерадзурри" провели целый ряд хороших моментов. Впрочем, мяч в ворота упорно не шел. В итоге, финальный свисток зафиксировал ничью. "Змеи" остались третьими с отставанием в 3 очка от Милана и Наполи, однако у них есть матч в запасе (как и у "россонери").

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