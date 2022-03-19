Кальяри на собственном поле уступил Милану в рамках 30-го тура Серии А. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

После победы над Эмполи в прошлом туре Оливье Жиру говорил о 10 финалах для Милана. Первый из них прошел на Сардинии. Текущий лидер Серии А к моменту старта матча уже знал, что Интер потерял очки. Это означало, что первое место пока не будет упущено, даже с учетом поединка в запасе "нерадзурри". Однако подобное знание часто мешает командам правильно настроиться на игру.

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Что-то похожее мы и увидели в первом тайме. Кальяри начал активнее, но Милан к 10-й перехватил инициативу. Роскошный момент имел Жиру. Очень старался Тео. После паса француза Кессье пробил в штангу, а Браим совсем немного не попал в створ. Вальтер Маццари решил давить на арбитра. Переусердствовал. Марко Ди Белло выгнал наставника "островитян" со скамьи для запасных. Вот и все интересное, что случилось до перерыва.

После отдыха ситуация не сильно изменилась. Да, Милан давил, но Кальяри неплохо отбивался. Снова в эпицентре Тео. Мяч после его удара метров с 22-х летел в девятку – класснющий сейв Краньйо. Компактная оборона хозяев не оставляла "россонери" выбора. Надо бить издалека. Мессиас не очень удобно забросил на Жиру, но тот смог отпасовать на Беннасера. Алжирец даже не дал мячу приземлиться и наконец-то заставил голкипера Кальяри капитулировать. Роскошный гол.

Очередное оживление произошло на последних минутах. Двойной шанс упустил Милан. Калабрия разогнал атаку, обыгрался с Ребичем и бил метров с шести. Каким-то чудом Краньйо снова выручил. Добивал Жиру – накрыл Ловато. После подачи с углового центрбек снова спас после удара Ребича. Кальяри огрызнулся на последней минуте основного времени. Меньян и перекладина помешали Паволетти отличиться. В компенсированный еще и Салемакерс мог забить, но счет не изменился. А вот после финального свистка футболисты и тренеры команд устроили массированную потасовку. В эпицентре – Ибрагимович

Благодаря этой победе Милан набрал 66 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице. Сардинцы остались над зоной вылета, имея в своем активе 25 очков.