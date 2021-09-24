Наполи во второй раз за неделю разбомбил соперника со счетом 4:0. Вслед за Удинезе капитулировала Сампдория.

Наполи без проблем уничтожил Сампдорию и возглавил турнирную таблицу Серии А, Рома минимально одолела Удинезе

Больше всего постарались Виктор Осимхен (автор дубля), а также Лоренцо Инсинье и Ирвинг Лосано, которые отдали по два ассиста. Таким образом, Наполи продолжает оставаться единственной командой Серии А, которая до сих пор не теряла очков.