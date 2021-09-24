Сампдория – Наполи – 0:4 – видео голов и обзор матча
09:26 - Читати українською
Сампдория уступила Наполи рамках 5-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Виктор Осимхен 10’
Фабиан Руис 39’
Виктор Осимхен 50’
Пётр Зелиньски 59’
10’ Виктор Осимхен
39’ Фабиан Руис
50’ Виктор Осимхен
59’ Пётр Зелиньски
Наполи во второй раз за неделю разбомбил соперника со счетом 4:0. Вслед за Удинезе капитулировала Сампдория.
Наполи без проблем уничтожил Сампдорию и возглавил турнирную таблицу Серии А, Рома минимально одолела Удинезе
Больше всего постарались Виктор Осимхен (автор дубля), а также Лоренцо Инсинье и Ирвинг Лосано, которые отдали по два ассиста. Таким образом, Наполи продолжает оставаться единственной командой Серии А, которая до сих пор не теряла очков.
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