Сампдорія – Наполі – 0:4 – відео голів та огляд матчу
09:23 - Читать на русском
Сампдорія поступилася Наполі рамках 5-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Віктор Осімхен 10’
Фабіан Руїс 39’
Віктор Осімхен 50’
Пйотр Зєліньскі 59’
10’ Віктор Осімхен
39’ Фабіан Руїс
50’ Віктор Осімхен
59’ Пйотр Зєліньскі
Наполі вдруге за тиждень розбомбив суперника з рахунком 4:0. Слідом за Удінезе капітулювала Сампдорія.
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Найбільше постаралися Віктор Осімхен (автор дубля), а також Лоренцо Інсіньє та Ірвінг Лосано, які віддали по два асисти. Відтак, Наполі продовжує залишатися єдиною командою Серії А, яка досі не втрачала очок.
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