Сампдорія поступилася Наполі рамках 5-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Наполі вдруге за тиждень розбомбив суперника з рахунком 4:0. Слідом за Удінезе капітулювала Сампдорія.

Наполі без проблем знищив Сампдорію та очолив турнірну таблицю Серії А, Рома мінімально здолала Удінезе

Найбільше постаралися Віктор Осімхен (автор дубля), а також Лоренцо Інсіньє та Ірвінг Лосано, які віддали по два асисти. Відтак, Наполі продовжує залишатися єдиною командою Серії А, яка досі не втрачала очок.