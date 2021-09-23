В рамках 5-го тура Серии А было проведено два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2021/22, 5-й тур

Торино – Лацио – 1:1

Голы: Пьяца, 76 – Иммобиле, 90+2 (пен)

Сампдория – Наполи – 0:4

Голы: Осимхен, 10, 50, Руис, 39, Зелински, 59

Рома – Удинезе – начало в 21:45

"Месси никогда не сталкивался с этим", – партнер Малиновского смешно переоценил свою популярность

Торино в родных стенах принимал Лацио. В первом тайме обе команды имели множество моментов, чтобы открыть счет, но реализовать их не удалось никому. Соперники ушли на перерыв с нулевым счетом на табло.

В середине второй половины встречи "быки" вырвались вперед – отличился Пьяца, который только что вышел на замену. До конца поединка "орлы" отчаянно пытались сравнять счет, но соперника каждый раз спасал голкипер. Уже в компенсированное время рефери назначил одиннадцатиметровый за фол в штрафной. Его без особых проблем реализовал Иммобиле – 1:1. Боевая ничья.

Наполи на выезде встречался с Сампдорией. Еще до перерыва неаполитанцы сумели оформить себе комфортное преимущество в счете – в воротах генуэзцев расписались Осимхем на Руис – обоим ассистировал Инсинье.

После перерыва гости продолжали давить на ворота соперника, и на 50-й Осимхен оформил дубль. После этого защита хозяев окончательно посыпалась, и на 59-й Зелински сделал счет разгромным – 0: 4. Чуть позже, на 73-й, игроки Сампдории сумели отквитать один гол усилиями Кандревы, однако после просмотра VAR на предмет офсайда он был отменен. В конце концов, финальный свисток зафиксировал крупную победу Наполи – 4:0.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ