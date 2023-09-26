"Лысые парни очень сложные": Видаль раскритиковал Тен Хага за отношение к Роналду – досталось и экс-тренеру
Бывший полузащитник Барселоны, Ювентуса и Интера Артуро Видаль встал на защиту Криштиану Роналду.
"Лысые ребята очень сложны. Эрик Тен Хаг поступил неправильно. Как можно было убрать Криштиану Роналду? Вот такие эти ребята.
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Иногда тренеры, которые приезжают, оставляют огромный беспорядок, это ужасно. Не знаю, как они думают. Убрать Криштиану? Он был бомбардиром. Сампаоли? Он неудачник, он не умеет ценить игроков", – цитирует чилийца AS.
Напомним, что Роналду покинул Манчестер Юнайтед после скандального интервью Пирсу Моргану, в котором обвинил Тен Хага в неуважении.
Артуро Видаль не смог поладить с Хорхе Сампаоли во Фламенго, поэтому был вынужден перейти в Атлетико Паранаэнсе.
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