"Лысые ребята очень сложны. Эрик Тен Хаг поступил неправильно. Как можно было убрать Криштиану Роналду? Вот такие эти ребята.

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Иногда тренеры, которые приезжают, оставляют огромный беспорядок, это ужасно. Не знаю, как они думают. Убрать Криштиану? Он был бомбардиром. Сампаоли? Он неудачник, он не умеет ценить игроков", – цитирует чилийца AS.

Напомним, что Роналду покинул Манчестер Юнайтед после скандального интервью Пирсу Моргану, в котором обвинил Тен Хага в неуважении.

Артуро Видаль не смог поладить с Хорхе Сампаоли во Фламенго, поэтому был вынужден перейти в Атлетико Паранаэнсе.

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